Пристайко заявил, что детали визита Зеленского в Оман будут обнародованы "в свое время"

Министр заявил, что МИД был привлечен к этому визиту президента.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман будут обнародованы "в свое время".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на пресс-конференции.

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"Что касается поездки в Оман, очевидно, Министерство иностранных дел к этому привлечено. Наше посольство, которое находится там, придавало и придает организационное содействие этому визиту. Я знаю о том интересе, который у журналистского сообщества. Как и мы, так и администрация (Офис президента - УНИАН) получает запросы, которые мы вам разъясним в свое время. В первую очередь сейчас эти запросы направляются в Офис президента", - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 5 января в Офисе президента заявили, что Зеленский находился в Омане, где у него были запланированы встречи на высшем уровне. В ОПУ заметили, что в Оман Зеленский отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.