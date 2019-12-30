Atlantic Council: Закончится ли война в Украине в 2020 году?

Санкции причинили больше боли России, чем она ожидала, но не достаточно, чтобы заставить Кремль отказаться от целей в Украине.

Необъявленной войне между Россией и Украиной в 2020 году исполнится уже 7 лет. А конца конфликта, который разбил представления о безопасности в мире после 1991 года, до сих пор не видно на горизонте. Хоть сражения сейчас происходят довольно спорадически вдоль относительно статической линии разграничения, силы под руководством Кремля до сих пор держат в оккупации значительную часть Донбасса, а количество погибших продолжает расти.

Весной 2019 года многие надеялись, что победа на президентских выборах Владимира Зеленского выведет ситуацию из тупика. Однако, долгожданная первая встреча нового президента Украины с глазу на глаз с Владимиром Путиным в декабре не принесла никаких прорывов. Вместо этого она подчеркнула пропасть между российским и украинским видением ситуации после завершения конфликта, пишет Atlantic Council. Вместе с тем, обе стороны обязались поддерживать переговоры в следующем году. Есть ли перспективы на мир в 2020-м?

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Старший директор Penn Biden Center и старший научный сотрудник Atlantic Council Майкл Карпентер считает, что такие надежды сомнительны. Ведь президент России остается верен цели восстановить контроль над Украиной и ее геополитической ориентацией.

"Было бы наивно поддерживать надежду, что Путин изменит свою позицию относительно этой ключевой внешнеполитической цели после слабого давления санкций США и Европы, особенно когда ключевые европейские политики, такие как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются судить о России с позиции крупных экономических проэктов", - отметил эксперт.

Старший научный сотрудник Эстонского института иностранных дел Джеймс Шерр считает, что "чем больше мы будем стремиться к миру в Украине, тем более иллюзорным он будет".

"Причина в том, что Украина для России важнее, чем что-либо кроме самой России", - отметил он.

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С 2014 года Москва использовала грубую силу, чтобы показать, что она не откажется от своих неприемлемых условий. А именно она хочет иметь право вето на внешнюю политику Киева и институциональную роль в его внутренних делах. Она устроила информационную и скрытую войны, чтобы подчеркнуть эти условия. Цена, которую России пришлось за это заплатить, оказалась большей, чем она ожидала, но вполне терпимой для Кремля, который до сих пор верит, что может достичь желаемого.

Вместе с тем, встреча в Париже показала, что компромисс не означает, что Кремль получит все, что хочет. По-сути сюрпризов не было. Но Зеленский сменил весь алгоритм и оставил российскую сторону весьма разочарованной.

"Значение саммита не в том, что мир почти в руках, а что позорная капитуляция в перспективе не рассматривается. Кремль хорошо подумает, прежде чем поднять ставки. И то, что он их поднимет более вероятно, чем наоборот", - считает эксперт.

Аналитик глобальной политики Михаил Боцюркив обращает внимание на отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине после нормандской встречи в Париже. По его мнению, они провоцируют вполне пессимистические настроения относительно мира на Донбассе. И не только потому, что ежедневные нарушения режима прекращения огня до сих пор на высоком уровне. Наблюдатели ОБСЕ сообщают о нарушении даже в трех пилотных зонах разведения сил. Вдобавок со дня саммита в Париже еще больше украинских военных были убиты или ранены.

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"Четверо участников саммита в Париже договорились о создании еще трех дополнительных зон разведения в ближайшие недели. Но если старое разведение не поддерживается, тогда какой смысл в новом?", - пишет Боцюркив.

Он добавляет, что больше всего его тревожит то, что Владимир Путин будет дальше проталкивать проведение выборов на оккупированных территориях без выполнения украинских требований вывести российские силы сначала, а также отдать Киеву контроль над границей. Это красные линии, которые Владимир Зеленский не может нарушить.

"Что касается поддержки США, то Украине придется некоторое время побыть самой. Поскольку Вашингтон занят процедурами импичмента, а скандальный Дональд Трамп очень сосредоточился на своем переизбрании", - считает эксперт.