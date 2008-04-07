Перечень международных военных учений на территории Украины на 2008 г.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2008 году для участия в многонациональных военных учениях".

Соответствующий законопроект зарегистрирован сегодня в ВР.

Проектом Закона предлагается одобрить проведение на территории Украины ряда многонациональных военных учений, а именно:

Российской Федерации (до 4 боевых самолетов) сроком до 5 суток в апреле 2008 года в рамках украинско-российских учений дежурных сил по противовоздушной обороне Воздушных сил Вооруженных сил Украины и Военно-воздушных сил Российской Федерации;

Королевства Бельгия (до 300 военнослужащих со штатным вооружением и военной техникой) сроком до 20 суток в мае - июле 2008 года в рамках украинско-бельгийских учений;

Республики Молдова (до 30 военнослужащих со штатным вооружением и военной техникой) сроком до 7 суток в мае - августе 2008 года в рамках украинско-молдавских учених "Юг - 2008";

Республики Беларусь (до 50 военнослужащих со штатным вооружением и военной техникой) сроком до 7 суток в мае – августе 2008 года в рамках украинско-белорусских учений;

США и других государств (до 1000 военнослужащих со штатным вооружением и военной техникой - до 15 кораблей, до 2 подводных лодок, до 4 транспортных самолетов и самолетов базовой патрульной авиации, до 4 вертолетов) сроком до 25 суток в июле 2008 года в рамках украинско-американских учений "Си Бриз - 2008";

США (до 100 военнослужащих, до 4 транспортных самолетов, до 2 транспортных вертолетов, до 10 единиц колесной техники) сроком до 14 суток в июле - сентябре 2008 года в рамках украинско-американских учений "Комбайнд Эффорт - 2008";

США и других государств (до 750 военнослужащих со штатным вооружением и военной техникой) сроком до 15 суток в августе - сентябре 2008 года в рамках украинско-американских учений "Репид Трайдент - 2008";

Словацкой Республики (до 30 военнослужащих со штатным вооружением и военной техникой) сроком до 7 суток в августе - сентябре 2008 года в рамках украинско-словацких учений "Славяне за мир -2008";

Румынии (до 30 военнослужащих со штатным вооружением и военной техникой) сроком до 7 суток в августе – октябре 2008 года в рамках украинско-румынских учений;

стран - участниц Программы "Партнерство во имя мира" (до 300 военнослужащих со штатным вооружением – до 2 транспортных самолетов и до 4 вертолетов) сроком до 15 суток в сентябре 2008 года в рамках многонациональных учений "SOFEX - 2008";

Республики Польша, Канады, Литовской Республики (до 350 военнослужащих со штатным вооружением и военной техникой - до 15 единиц легкой колесной техники, до 2 транспортных самолетов, до 2 вертолетов) сроком до 15 суток в сентябре - ноябре 2008 года в рамках многонациональных учений "Кленовая Арка - 2008".

Как отмечается в Пояснительной записке, принятие данного закона обеспечит выполнение задач в сфере безопасности и обороны в общем контексте реализации приоритетного внешнеполитического курса государства на евроатлантическую интеграцию, повысит эффективность реализации национальных программ реформирования и развития Вооруженных сил Украины, а также даст возможность увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров (работ, услуг) для подразделений иностранных государств.

Финансовые расходы, связанные с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины в 2008 году, предусматривается осуществить за счет сметы Министерства обороны Украины на 2008 год.