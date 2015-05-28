Порошенко: Несмотря на призывы многих отменить местные выборы, они состоятся

Президент Петр Порошенко уверен, что местные выборы в Украине состоятся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью украинским телеканалам по случаю первой годовщины пребывания на посту президента.

"Искусственные кремлевские проекты, которые агитируют Украину за "русский мир", натолкнутся на очень сильный патриотический дух, независимо от того, где это будет - в Тернополе, Франковске, Ужгороде или Харькове, Запорожье, Днепре. Мы сделаем все возможное для того, чтобы этого не допустить. И именно поэтому я совершенно сознательно, несмотря на призывы многих отменить местные выборы, говорю: выборы состоятся», - заявил Порошенко.

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При этом он выразил уверенность, что украинцы на этих выборах сделают правильный выбор.

«Я уверен, что у реваншистов там не будет ни единого шанса, потому что я доверяю украинскому народу, я уверен, что его нельзя обмануть, что кремлевские методы пропаганды в Украине не сработают, а тех, кто будет использовать админресурс, - я сам им дам по рукам", - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, планируется, что местные выборы в Украине состоятся в октябре.