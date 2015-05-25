Подкуп избирателей может стать главной проблемой местных выборов в этом году - КИУ

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение в Харькове во время круглого стола высказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«Подкуп избирателей будет оставаться главной проблемой местных выборов 2015 года. Если на парламентских выборах прошлого года эта технология была приостановлена благодаря законодательным ограничениям (уголовная ответственность того, кто дает деньги и того кто берет деньги), благодаря работе правоохранительных органов, то на местных выборах эта проблема может быть одной из ключевых», - подчеркнул Кошель.

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Он отметил, что для решения этой проблемы Комитет избирателей Украины предлагает введение многомандатной мажоритарной составляющей, или несколькоголосовой избирательной системы.

«То есть избиратель приходит на избирательный участок и имеет, например, три голоса. Можно отдать 3 голоса за одну политическую партию, или за трех представителей от различных политических партий. Это одно из ключевых нововведений, потому что на практике оно позволяет в разы уменьшить механизм подкупа избирателей», - отметил Кошель.

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Он также добавил, что КИУ также предлагает в новый закон о местных выборах добавить введение двухтуровых местных выборов на как можно более низком уровне, введение открытых списков, запрет или максимальное ограничение коммерческой избирательной рекламы на телевидении и радио.

Как сообщал УНИАН, «Батькивщина» зарегистрировала в ВР законопроект о местных выборах по системе открытых партийных списков.

Ожидается, что местные выборы в Украине состоятся в октябре.