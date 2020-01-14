Кличко опроверг слухи о плохом самочувствии и показал селфи из КГГА (фото)

Свой визит к врачу он подтвердил, отметив, что из рабочего ритма не выпадал.

Столичный городской голова Виталий Кличко опроверг информацию относительно своего плохого самочувствия, однако подтвердил, что обращался к врачу.

Об этом он написал в Facebook, опубликовав селфи с совещания в КГГА.

"Друзья! Спасибо всем, кто беспокоился о моем здоровье! Я в норме! А тем, кто распространял слухи, отмечу: фантазируйте лучше о чем-то своем личном", - говорится в сообщении.

Кличко пояснил, что был в больнице, где ему "сделали некоторые манипуляции".

"Ничего экстраординарного. Из рабочего ритма не выпадал. И сейчас на работе. Совещание по ликвидации повреждений на тепломагистрали на улице Антоновича. Движение транспорта там планируем восстановить до завтрашнего вечера", - написал он и пожелал всем здоровья, "в том числе и психического".

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что мэр якобы срочно вернулся в Украину из отпуска в США из-за проблемы с ухом.

Как сообщал УНИАН, мэр ушел в отпуск в начале 2020 года.