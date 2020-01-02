Кличко ушел в отпуск

Обязанности городского головы будет исполнять заместитель Кличко.

Киевский городской голова Виталий Кличко решил уйти в отпуск, который продлится до 13 января.

Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте КГГА от 28 декабря.

Согласно первому, Кличко будет находиться в отпуске 2-3 января без сохранения зарплаты. Вторым документом предусмотрен отпуск с 8 по 11 января. В это время его обязанности возложены на Петра Пантелеева из-за отпуска первого заместителя Кличко Николая Паворозника.

В обоих случаях Кличко согласовал свой отпуск с президентом и профильным министром. Таким образом, учитывая официальные выходные из-за праздников, мэр должен выйти на работу в понедельник, 13 января.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря Кличко в костюме Санта Клауса официально открыл Шулявский мост.