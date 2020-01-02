Кличко ушел в отпуск
17:00, 02 января 2020Общество
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Обязанности городского головы будет исполнять заместитель Кличко.
Кличко с сегодняшнего дня - в отпуске / УНИАН
Киевский городской голова Виталий Кличко решил уйти в отпуск, который продлится до 13 января.
Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте КГГА от 28 декабря.
Согласно первому, Кличко будет находиться в отпуске 2-3 января без сохранения зарплаты. Вторым документом предусмотрен отпуск с 8 по 11 января. В это время его обязанности возложены на Петра Пантелеева из-за отпуска первого заместителя Кличко Николая Паворозника.
В обоих случаях Кличко согласовал свой отпуск с президентом и профильным министром. Таким образом, учитывая официальные выходные из-за праздников, мэр должен выйти на работу в понедельник, 13 января.
Как сообщал УНИАН, 29 декабря Кличко в костюме Санта Клауса официально открыл Шулявский мост.
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