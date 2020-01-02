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Кличко ушел в отпуск

17:00, 02 января 2020
Общество
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Кличко с сегодняшнего дня - в отпуске / УНИАН

Об этом говорится в распоряжениях, опубликованных на сайте КГГА от 28 декабря.

Согласно первому, Кличко будет находиться в отпуске 2-3 января без сохранения зарплаты. Вторым документом предусмотрен отпуск с 8 по 11 января. В это время его обязанности возложены на Петра Пантелеева из-за отпуска первого заместителя Кличко Николая Паворозника.

В обоих случаях Кличко согласовал свой отпуск с президентом и профильным министром. Таким образом, учитывая официальные выходные из-за праздников, мэр должен выйти на работу в понедельник, 13 января.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря Кличко в костюме Санта Клауса официально открыл Шулявский мост.

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