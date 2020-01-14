Европарламент сегодня обсудит ситуацию о сбитом Ираном украинском самолете МАУ (видео)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам посвятит иранскому вопросу целое выступление.

Сегодня в Европарламенте обсудят ответ Европейского Союза Ирану из-за сбитого украинского самолета авиакомпании МАУ.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеУкраина рассматривает возможность созыва Совбеза ООН из-за сбития самолета МАУ в Иране

Следовательно, будет понятно, накажут ли европейцы руководство Ирана и продолжат ли сотрудничество в рамках ядерного соглашения.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам посвятит иранскому вопросу целое выступление.

До сих пор ЕС делал акцент на необходимости прозрачного расследования катастрофы в соответствии с международными стандартами. Заявлял также в готовности помочь Украине расшифровать «черные ящики».

В то же время отдельные депутаты Европарламента говорят, что Иран пересек «красную линию». Следовательно, заслуживает санкции. Впрочем, для этого ЕС надо дождаться официальных результатов.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

В первые часы после трагедии посольство Украины в Иране называло возможной причиной катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ аварию двигателя самолета.

Также отмечалось, что «версия теракта исключается». Впоследствии эта информация была изменена. «Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера», - заявили тогда в дипломатическом учреждении.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.