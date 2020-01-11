"Никто не отвертится": Зеленский записал обращение к украинцам по крушению самолета МАУ в Иране (видео)

Украинский самолет разбился в Тегеране 8 января, погибли 176 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинскому народу относительно ситуации с крушением самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране.

В своем обращении Зеленский «пошагово рассказал о действиях украинской власти, начиная с трагического утра 8 января».

«Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны с большим опытом экспертиз», – отметил он. – Сейчас группа украинских экспертов продолжает свою работу. Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий. Сейчас они пытаются реконструировать самолет».

При этом Зеленский рассказал, что в последнем разговоре с президентом Ирана они договорились о скорейшем возвращении тел погибших украинцев и привлечении к ответственности виновных: «Никто не отвертится».

Читайте также"Настаиваем на полном признании вины": Зеленский отреагировал на заявленіе Ирана о сбитии украинского самолетаРанее УНИАН сообщал, что 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Ответственность за крушение самолета МАУ взяло на себя элитное военно-политическое формирование Ирана.