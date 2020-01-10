Секретарь СНБО обсудил с послами Канады, Великобритании и Швеции расследование катастрофы украинского самолета в Иране

По словам Данилова, группа украинских экспертов активно работает на месте трагедии и каждый час присылает оперативные отчеты.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов обсудил с чрезвычайными и полномочными послами Канады в Украине Ларисой Галадзой, Великобритании - Мелиндой Симмонс и Королевства Швеция - Тобиасом Тибергом расследование причин катастрофы украинского самолета в Иране.

Как сообщается на сайте СНБО, во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию о ходе расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS752 вблизи Тегерана.

По словам Данилова, группа украинских экспертов активно работает на месте трагедии.

«Каждый час мы получаем оперативные отчеты. Наша главная задача - разобраться, почему это произошло», - отметил он.

В свою очередь послы выразили соболезнования в связи с катастрофой и заверили в готовности оказывать Украине всю необходимую помощь в ходе расследования.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.