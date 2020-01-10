Австралия также получила разведданные о возможном попадании ракеты в самолет МАУ

Моррисон заявил, что катастрофа украинского самолета «не свидетельствует о намеренном действии».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призывает к полному и прозрачному расследованию катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» возле аэропорта имени Имама Хомейни (Тегеран).

Как сообщает американский канал CNN, заявление австралийского премьера появилось после того, как чиновники США сообщили о том, что они все в большей степени считают, что Иран по ошибке сбил украинский самолет.

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Моррисон заявил, что катастрофа украинского самолета «не свидетельствует о намеренном действии».

«Австралия получила похожие разведывательные данные на те, о которых говорили премьер-министр Канады и в Соединенных Штатах», - сказал Моррисон журналистам в Канберре.

«Это просто ужасное, ужасное событие и мы обеспечим любую поддержку, которая необходима», - заявил премьер Австралии.

Он призвал провести расследование катастрофы. «Абсолютно критично, чтобы было проведено полное и прозрачное расследование этого ужасного происшествия», - отметил Моррисон.

По его словам, нужно принять все меры, чтобы получить информацию с бортовых самописцев («черных ящиков»). По его мнению, это может помочь расследованию.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.