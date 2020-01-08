МИД Украины вызвал посла Польши из-за заявления о деятелях ОУН-УПА

Украинские дипломаты отметили контрпродуктивность публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за заявления о деятелях Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).

Как говорится в заявлении на сайте МИД Украины, посла Республики Польша в Украине вызвали сегодня, 8 января.

Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики.

Также было указано, что в ходе контактов на высшем уровне руководства Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в том числе дипломатических, в направлении обеспечения конструктивного сотрудничества специалистов в сфере исторической памяти.

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Была достигнута договоренность о конкретных шагах в этом направлении.

Как сообщал УНИАН, 2 января послы Польши и Израиля в Украине Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион выразили обеспокоенность чествованием в Украине памяти деятелей ОУН и УПА. Дипломаты отметили, что деятельность членов ОУН-УПА нужно навсегда осудить.

«С большим беспокойством и огорчением мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить», - отметили послы.

В их заявлении говорилось, что 24 декабря 2019 года Львовский облсовет принял постановление, направленное на выделение государственных средств в 2020 году на чествование памяти «нацистского коллаборанта» Андрея Мельника, а также «ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем «расистской теории украинского расы».

Кроме того, послы заявили, что 1 января 2020 года КГГА на своем здании выставила баннер с портретом Степана Бандеры.