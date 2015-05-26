ГПУ завела против Генштаба РФ дело о терроризме после показаний пленных ГРУшников
Правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство по факту возможной причастности к терактам должностных лиц Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления по надзору за уголовными производствами МВД, СБУ и фискальной службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий Севрук, отвечая на вопросы журналистов.
"Сейчас начато расследование участия в террористической деятельности военнослужащих РФ, которые были задержаны около города Счастье. Во время проведения следственных действий получены данные о возможном участии в террористической деятельности должностных лиц Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал Севрук и добавил: «В настоящее время начато уголовное производство и по данному факту».
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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.
18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.