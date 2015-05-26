ГПУ завела против Генштаба РФ дело о терроризме после показаний пленных ГРУшников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления по надзору за уголовными производствами МВД, СБУ и фискальной службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий Севрук, отвечая на вопросы журналистов.

"Сейчас начато расследование участия в террористической деятельности военнослужащих РФ, которые были задержаны около города Счастье. Во время проведения следственных действий получены данные о возможном участии в террористической деятельности должностных лиц Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации», - сказал Севрук и добавил: «В настоящее время начато уголовное производство и по данному факту».

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Сейчас они находятся в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что эти двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.