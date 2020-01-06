Скандальная компания Cambridge Analytica работала на украинскую партию - экс-сотрудница

Еще неопубликованные документы свидетельствуют о том, что Cambridge Analytica работала на политическую партию в Украине в 2017 году.

Бывшая сотрудница компании Cambridge Analytica, использовавшей персональные данные людей для влияния на выборы в США 2016 года, Британи Кайзер, заявила, что компания работала на украинскую партию в 2017 году.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

Документы о деятельности Cambridge Analytica начали публиковаться 2 января на анонимном аккаунте HindsightFiles в Twitter. Опубликованные материалы касались выборов в Малайзии, Кении и Бразилии.

Источником документов оказалась Британи Кайзер.

Отмечается, что больше 100 тысяч документов, касающихся работы компании в 68 странах, которые покажут глобальную инфраструктуру для манипулирования избирателями в "промышленном масштабе", должны быть обнародованы в течение следующих месяцев.

В частности, еще неопубликованные документы свидетельствуют о том, что Cambridge Analytica работала в политическую партию в Украине в 2017 году. Однако название компании не называется.

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Документы были получены из электронных учетных записей и жестких дисков Кайзер.

По ее словам, скандал с данными в Facebook был частью более масштабной глобальной операции, которая работала с правительствами, спецслужбами, коммерческими компаниями и политическими кампаниями, чтобы манипулировать людьми и влиять на них.

Кайзер заявила, что решила обнародовать материалы после выборов в Великобритании в прошлом месяце.

"Это так очевидно, что наши избирательные системы широко открыты для злоупотреблений. Я очень боюсь того, что произойдет на выборах в США в этом году, и я думаю, что один из немногих способов защиты себя - получить как можно больше информации", - заявила Кайзер.

Напомним, в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 87 миллионов пользователей социальной сети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, он облегчал рассылку пользователям политической рекламы.

Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось в связи с этим давать разъяснения на слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что в дальнейшем в руководстве социальной сети будут осторожнее обращаться с персональной информацией.

В конце июля 2019 года компания была оштрафована Федеральной торговой комиссией на 5 миллиардов долларов.