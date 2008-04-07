Станик временно отзывает свои подписи под документами КС

Сюзанна СТАНИК, указ о назначении которой судьей Конституционного Суда Украины третьего апреля с.г. отменил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, временно отзывает все свои подписи из-под документов КС с 22 апреля 2004 года по третье апреля 2008 года.

Об этом идет речь в письме С.СТАНИК председателю и судьям Конституционного Суда Украины, текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

В частности, С.СТАНИК, напоминая, что третьего апреля с.г. Президент Украины В.ЮЩЕНКО издал Указ № 297/2008, которым отменил Указ Президента от 25 марта 2004 года № 368 “О назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины”, констатирует: “Президент Украины постановил, что в период с 25 марта в 2004 г. по 3 апреля в 2008 г. я не имела права выполнять полномочия судьи КСУ. Указы Президента Украины являются обязательными к выполнению на территории Украины (ст. 106 Конституции Украины)”.

“Я, гражданин Украины, судья Конституционного Суда Украины, всегда выполняла, выполняю и буду выполнять Конституцию Украины, законы Украины, указы Президента Украины. Потому обязана выполнять и указ Президента Украины от 3 апреля 2008 года № 297/2008”, - пишет в своем письме С.СТАНИК.

В связи с этим она отмечает: “Я, С.Р.СТАНИК, судья Конституционного Суда Украины, заместитель председателя Конституционного Суда Украины официально заявляю, что временно отзываю все свои подписи из решений КСУ, заключений КСУ, постановлений КСУ, других процессуальных документов КСУ, которые были мною проголосованы и мною подписаны с 22 апреля 2004 года (в этот день на заседании Верховной Рады Украины мною была принесена присяга судьи КСУ) и по 3 апреля 2008 года на период решения в установленном законодательством Украины порядке вопроса соответствия Указа Президента Украины от 3 апреля 2008 года № 297/2008 Конституции Украины и законам Украины”.

При этом, в своем письме С.СТАНИК выражает глубокое убеждение, что КС может реализовывать свои высокие полномочия единственного органа конституционной юрисдикции и заслуживает глубокого уважения со стороны Президента Украины и представителей всех ветвей власти.

Справка УНИАН. 1 мая 2007 года Президент В.ЮЩЕНКО освободил С.СТАНИК от должности судьи КС в связи с нарушением присяги.

25 марта в 2008 г. Верховный Суд Украины восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС.

2 апреля Президент восстановил С.СТАНИК в должности судьи КС в соответствии с решением Верховного Суда Украины от 25 марта.

Третьего апреля В.ЮЩЕНКО отменил указ Президента от 25 марта 2004 года № 368 «О назначении С.СТАНИК судьей Конституционного Суда Украины».