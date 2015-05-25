Раде предложили денонсировать соглашение с Россией о Черноморском флоте

В ВР зарегистрирован проект Закона «О денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» (№ 0023). Авторами является ряд народных депутатов от Радикальной партии, среди которых - Олег Ляшко, Игорь Попов, Андрей Лозовой.

Кроме того, эта же группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «О денонсации соглашения между Украиной и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, соглашения между Украиной и Российской Федерацией о параметрах раздела Черноморского флота и соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о взаимных расчетах, связанных с разделом Черноморского флота и пребыванием Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» (№ 0024).

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Эти же депутаты внесли законопроект «О денонсации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых расположены объекты Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины» (№ 0021).

Также они предлагают парламенту рассмотреть проект Закона «О денонсации соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации об использовании полигона взлетно-посадочных систем «Нитка» (№ 0022). Полигон «Нитка» находится в Крыму.