Пресс-секретарь Зеленского рассказала о трех профессиональных правилах и главных достижениях на посту

Мендель считает одной из основных задач для работников коммуникационной сферы смену имиджа Украины в мире.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о трех профессиональных правилах, которые выработала за время пребывания в должности, и о своих главных достижениях.

Она написала в Facebook: «Сегодня 7 месяцев, как я в настоящей должности, а в этом месяце исполняется три года, как попала в коммуникации».

Мендель поделилась тремя правилами для «коммуникационщиков», которые выработала за это время.

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По словам Мендель, первое правило заключается в том, что «месседж без контекста не имеет значения». «Какие бы месседжи не хотел донести спикер, пока он не создаст контекста для интервьюеров, все сказанное им может быть поставлено в контекст понимания ситуации интервьюерами. Одним словом, я понимаю не то, что ты говоришь, а то, что я слышу. Вот почему интервью - один из самых сложных жанров», - убеждена спикер главы государства.

Второе правило в коммуникациях, по убеждению Мендель, - это отсутствие оправданий. «Не надо оправдываться. В каждой ситуации должно быть четко взвешенный предел: где заканчивается объяснение позиции, а начинается оправдание. Оправдание ставит сразу в проигрышную позицию, ведь спикер как бы уже признает вину за собой. Поэтому месседж позиции должен быть четким, лаконичным, он должен заводить аудиторию на ваше информационное поле, а не отражать нападение на территории нападающих. Информационные атаки в большинстве абсурдны и нелогичны. Поэтому стоит объяснять, почему они нелогичны, открывая реальность, а не оправдываться. Оправданиями не победить», - отметила пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Третье правило, по словам Мендель, - это то, что «коммуникация никогда не будет действовать без сути». «Если нет идеи, лидера, события, не будет и качественной коммуникации. Не пытайтесь коммуницировать хлам. Это нивелирует идею и качественных коммуникаций, и высокого профессионализма, и смысла жизни. Коммуникация хлама или пустоты - это обман. А никто из нас не хочет посвятить жизнь обману», - считает она.

Среди достижений прошлого года Мендель считает первый профайл президента Зеленского в The New Yorker и первую обложку Time с ним.

«Хотя основная заслуга здесь, конечно, не пресс-службы, а самого Владимира Зеленского. Пока украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, нам, украинцам, стоит ожидать еще больше приятных новостей 2020 года», - отметила она.

По убеждению Мендель, качественные коммуникации меняют и страну.

«Поэтому круто, когда мы с вами на стороне света. На сегодняшний день для нас, коммуникационщиков, есть важные задачи. А именно: изменить имидж Украины на международной арене, изменить его для нас, украинцев, объяснить, что в единстве наша сила и у нас, украинцев, немало причин чувствовать себя победителями, ведь мы такие и есть», - резюмировала она.