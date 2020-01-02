Чиновники Пентагона боролись за предоставление Украине военной помощи: СМИ проанализировали документы

Переписка свидетельствует о беспокойстве чиновников Пентагона правовыми основаниями задержки выделения средств Киеву.

В прошлом месяце суд распорядился передать американской неправительственной организации "Центр за политическую честность" 300 страниц межведомственной переписки, которая имеет отношение к задержке оказания военной помощи США Украине прошлым летом. Переписка свидетельствует, что в Пентагоне были всерьез обеспокоены задержкой выделения средств.

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Об этом говорится в материале «Голоса Америки». Отмечается, что документы были переданы двумя партиями, 12 и 21 декабря, но с частично или полностью закрытой информацией.

Общественная организация "Справедливая безопасность" получила доступ к неотредактированной переписке между чиновниками Пентагона и Офиса управления и бюджета Белого дома, которая длилась с июня до начала октября.

В организации убеждены - переписка свидетельствует о беспокойстве служащих Пентагона правовыми основаниями задержки, потому что закон требует тратить деньги согласно тому, как это было предусмотрено Конгрессом.

Переписка также демонстрирует, что оборонному ведомству ни разу не предоставляли объяснений причины задержки, а кроме украинских чиновников и представителей Конгресса, беспокойство относительно задержки Министерству обороны высказывали также американские подрядчики.

Из обмена сообщениями следует, что решение задержать средства шло лично от президента Дональда Трампа. Руководители Пентагона, Совета по нацбезопасности и Госдепа пытались его убедить разрешить использовать деньги, которые Конгресс выделил Украине.

Еще 19 июня, после того как газета Washington Examiner опубликовала статью о том, что Пентагон направляет в Украину военной помощи на 250 миллионов, президент заинтересовался этим вопросом и запросил у Пентагона детали.

Лора Купер, топ-чиновница Министерства обороны США, которая непосредственно занимается вопросами военной помощи Украине, рассказала в Конгрессе, что президент хотел знать, будут ли американские компании предоставлять Украине что-то из этого оборудования, как помогают другие страны, а также – откуда идут американские деньги.

В Пентагоне подготовили ответ, в котором говорится, что подавляющее количество компаний, которые будут предоставлять военное оборудование, - американские, а также отмечается, что Великобритания, Канада, Литва и Польша оказывали Украине военное оборудование и проводили военные учения, и что ЕС предоставляет Украине значительную экономическую поддержку.

Пентагон в приложении предоставил информацию относительно того, какая именно военная помощь будет предоставлена Украине за эти деньги – снайперские винтовки, гранатометы, приборы ночного видения, и тому подобное – и перечень американских компаний – поставщиков.

Утверждается, что через несколько часов после разговора президента Трампа с Зеленским 25 июля, Майкл Даффи, содиректор Программы по национальной безопасности Офиса управления и бюджета прислал электронное сообщение высокопоставленным чиновникам Пентагона, в котором посоветовал приостановить оказание любой военной помощи Украине в связи с планом Администрации провести ее проверку.

В письме говорилось также, что Пентагон должен планировать и быть готовым оказывать помощь, как только это станет возможным, и содержался совет держать эту информацию в узком кругу лиц. Перед тем Пентагон сообщил, что только 7 миллионов было законтрактовано.

В тот же день, 25 июля, Марк Сэнди, заместитель директора по программам национальной безопасности Офиса управления и бюджета, добавил примечание к бюджетному документу, которой предусмотрел задержку предоставления денег до 5 августа.

На следующий день Джон Руд, глава политического департамента Пентагона, послал своему боссу электронное письмо, в котором изложил выводы встречи высокопоставленных чиновников США, которые занимаются украинскими вопросами. Все они выразили единодушную поддержку возобновлению финансирования, а Лора Купер, согласно ее показаниям, выразила беспокойство относительно возможности потратить все предусмотренные деньги до конца бюджетного года, 30 августа.

В письме четко указывается, что распоряжение заморозить помощь идет от президента.

Шестого августа, Офис управления и бюджета, второй раз включил примечание к бюджетный документ, который замораживал выделение денег. Если в первый раз Пентагон четко заявил, что задержка не помешает им распорядиться средствами вовремя, в этот раз они сделали это с замечаниями.

Третье примечание вводило паузу в оказании помощи с 20 до 26 августа. 27 августа паузу продолжили.

В Пентагоне подготовили официальное письмо Офису управления и бюджета, в котором говорится, что заморозка использования средств после 19 августа Пентагона подрывает возможность выполнить программу помощи Украине.

В переписке также приводится имейл от одной из американских компаний-подрядчиков, которая рассчитывает на «украинские деньги». В ней узнали о задержке денег и хотят знать, что происходит.

Согласно внутренней переписке Пентагона, там были озабочены тем, достаточно ли задокументированы их предостережения, что пауза на работу со средствами может помешать им выполнить программу помощи Украине и не переведут потом на них "стрелки". В конце концов, так и произошло.

Впрочем, 11 сентября Майкл Даффи сообщил, что средства можно тратить. Причину снятия заморозки, по просьбе чиновников Пентагона, он объяснить не смог.

До конца бюджетного года в США, 1 октября, Пентагон смог предоставить Украине 214 миллионов долларов из 250 миллионов, заложенных американским Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019-ый год.

Остальная часть суммы была передана в течение следующих нескольких недель, благодаря внесению дополнительного положения в бюджетную резолюцию.

Напомним, Конгресс США выделил 250 миллионов долларов Министерству обороны для инициативы по поддержке безопасности Украины. Но согласно сообщениям, президент Трамп попросил Мика Малвани, в настоящее время исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома, приостановить помощь Украине в июле 2019 года.

Как сообщалось, Государственный департамент США разблокировал выделение 141 миллионов долларов военной помощи Украине еще до того, как президент Дональд Трамп заявил 11 сентября о снятии моратория на такую помощь.