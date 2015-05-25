Главным вызовом для Порошенко является социально-экономический кризис - Фесенко

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал на пресс-конференции, посвященной годовщине после выборов президента.

Фесенко, в частности, отметил уменьшение за год рисков большой войны с Россией, освобождение значительной территории Донбасса и восстановление боеспособности армии.

Одновременно он отметил, что в первый год президентства Порошенко главной проблемой была война, во второй год - это будет экономическая проблема, а третьей проблемой будет “человек с оружием, который возвращается с фронта”.

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“Главная проблема и Порошенко, и правительства, и власти в целом - промедление с реформами... с борьбой с коррупцией. Если Порошенко решит эту проблему, у него будет политическая перспектива, если нет - будут проблемы”, - сказал эксперт и отметил также некоторые кадровые ошибки.

Фесенко подчеркнул, что вызовы для Порошенко на следующий год будут не менее серьезными, чем сейчас.

“Ему удалось стабилизировать свою власть, укрепить ее. Но сейчас главный вызов для него - социально-экономический кризис. Если удастся восстановить экономический рост, навести определенный порядок и увеличить эффективность исполнительной власти, тогда у него будет шанс на успешное президентство. Если победит кризис, проигрывает не только Порошенко”, - сказал эксперт.

В свою очередь руководитель центра “Третий сектор” Андрей Золотарев высказал мнение, что Порошенко как политик этот год провел достаточно успешно. В частности, эксперт отметил, что президент избежал “момента конкуренции с премьер-министром”, а также “сумел выйти победителем из первого акта борьбы с олигархами”.

“Петр Алексеевич сумел доказать западным партнерам Украины, кто в украинском доме главный”, - отметил также эксперт.

В то же время он высказал мнение, что полностью не выполнено обещание Порошенко относительно дистанцирования от бизнеса. Кроме того, Золотарев считает, что лозунг “жизнь по-новому” для украинцев обернулся возвращением к реалиям 90-х, а задекларированный путь в Европу оказался довольно замысловатым.

Эксперт также высказал мнение, что борьба с коррупцией в Украине напоминает “бразильский мыльный сериал”.

Среди прочего Золотарев отметил, что рейтинг Порошенко сохраняется сейчас благодаря, в частности, “страху населения перед возможной экономической катастрофой в результате дефолта”, а также потому, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк “оказался абсолютно недееспособным премьер-министром”.

“Следующий год будет более непростым для Порошенко, чем год прошлый”, - считает Золотарев.