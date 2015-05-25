Порошенко даст большую пресс-конференцию в начале июня

Об этом "Апострофу" сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

"В начале июня", — отметил пресс-секретарь президента.

Читайте такжеПорошенко: Украина не будет спрашивать разрешения соседей при выборе пути развития страны

При этом Цеголко не предоставил других подробностей, не уточнив, в каком помещении будет проходить мероприятие и будут ли туда пускать российские СМИ.

Как сообщал УНИАН, ровно год назад, 25 мая, в Украине проходили внеочередные выборы президента, на которых в первом же туре победил Петр Порошенко.

Петру Порошенко, который стал пятым президентом Украины, отдали свои голоса почти 10 миллионов украинских избирателей (54,70%), выбрав его среди 23 кандидатов в избирательном бюллетене при явке 59,48%.