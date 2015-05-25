«Der Spiegel»: Россия идет на уступки Украине вокруг ситуации на Донбассе

По мнению еженедельника «Der Spiegel», Россия не планирует нового наступления на Донбасс. Немецкое издание подчеркивает, что Кремль ищет выход из конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает Радио Польша.

Многолетний корреспондент издания «Der Spiegel» в Москве Кристиан Ниф в своей статье обращает внимание на последние высказывания президента Украины Петра Порошенко, который утверждает, что Кремль готовит новое наступление на Украину. Автор статьи отмечает, что причиной «воинственных высказываний» Порошенко является факт задержания на украинской территории двух сотрудников российских спецслужб.

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«Давно известно, что российская власть высылает солдат в Украину и лжет, опровергая это», - пишет журналист. По его мнению, присутствие российских солдат еще не означает планирования нападения.

Кристиан Ниф полагает, что на самом деле «Москва идет на уступки». В качестве подтверждения своей мысли журналист «Der Spiegel» приводит слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявлял, что территория, занятая сепаратистами должна остаться частью Украины и что следует уважать Порошенко.

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Издание подчеркивает, что Россия, по-видимому, попрощалась с проектом «Новороссии», поскольку именно он привел экономику страны в упадок. «Зачем Кремлю инвестировать в Украине еще больше крови и денег?», - спрашивает в своей статье немецкий журналист.

Ранее УНИАН сообщал, что один из задержанных на Луганщине российских спецназовцев, Александр Александров, подтвердил присутствие российской армии в зоне антитеррористической операции на Донбассе.