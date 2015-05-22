Кремлю невыгодно признать наличие российской армии на Донбассе, а она есть – пленный солдат РФ

Как пишет Новая газета, Александров заявил, что хотел бы обладать статусом военнопленного, так как поехал на Донбасс в "командировку", исполняя приказ.

"Хотелось бы, чтобы являлся военнопленным. Этот статус мне, скажем так, нравится больше, чем статус наемника или бандита. Был приказ (ехать на Донбасс), и как военный я его исполнял. Командировка такая", - подчеркнул он.

Читайте такжеВоенные рассказали, как задерживали российских диверсантов в зоне АТО (видео)

Вместе с тем, комментируя заявления властей России, что на территории Донбасса нет российской армии, задержанный ГРУшник сказал: "Как видите, она есть. Просто невыгодно признаваться в этом".

Стоит также отметить, что второй взятый в плен российский военный Евгений Ерофеев, отрицает наличие российских военных на Донбассе.

"Нас поймали двух человек и хотят выдать за всю армию", - сказал он.

Напомним, 16 мая силы АТО взяли в плен в Луганской области двух российских военнослужащих - Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

18 мая председатель СБУ Валентин Наливайченко заявил, что задержанные под городом Счастье Луганской области двое российских военнослужащих будут привлечены к уголовной ответственности за участие в террористической организации.

Тем временем в Кремле отказались от захваченных на Донбассе российских военнослужащих. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь повторил позицию Москвы, что никаких российских военных на Донбассе нет", но Минобороны РФ требует их освободить.

Как сообщал УНИАН, в СБУ говорят, что российский консул до сих пор не посещал в киевском Главном военном госпитале двух российских диверсантов.

По данным СБУ, вечером 19 мая задержанным военнослужащим ГРУ генштаба вооруженных сил Российской Федерации капитану Ерофееву и сержанту Александрову украинскими следователями было лично объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258 п. 3 УК Украины за участие в террористической деятельности так называемой "ЛНР".