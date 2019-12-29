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Освобожденных из плена боевиков украинцев обследуют в "Феофании"

22:45, 29 декабря 2019
Политика
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Фото: REUTERS

Украинцев, освобожденных из плена в рамках обмена удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО, обследуют в больнице "Феофания".

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Как передает корреспондент УНИАН, после встречи с родственниками освобожденные украинцы сели в автобус, который отправится в больницу.

Представители Офиса президента сообщили, что освобожденные нуждаются в реабилитации и сначала надо провести медицинское обследование, чтобы определить, какая именно реабилитация нужна каждому освобожденном украинцу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек в обмен на 124 из списка ОРДЛО.

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Теги: #феофания#обмен пленными