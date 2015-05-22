Шокин грозит увольнением областным прокурорам, не расследующим преступления времен Революции достоинства

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, об этом он заявил сегодня на совещании с руководителями прокуратур областного уровня, состоявшемся в режиме видеоконференции

Так, Шокин поставил задание перед областными прокурорами в срок до 29 мая составить и утвердить планы расследования уголовных производств этой категории. Также генпрокурор подчеркнул, что прокуроры областей будут нести персональную ответственность за выполнение этих планов. «По результатам проработки планов будут сделаны соответствующие выводы, и в случае, если они будут неудовлетворительными, будут приняты кадровые решения», - предупредил генеральный прокурор.

Читайте такжеГенпрокурор: правоохранители препятствовали расследованию убийств на Майдане

Кроме того, в этих планах должны быть учтены уголовные производства, которые были переданы и находятся сейчас в Министерстве внутренних дел Украины и Службе безопасности Украины, «поскольку в соответствии с законом прокуратура координирует деятельность правоохранительных органов».

Также он акцентировал внимание на необходимости после завершения расследования таких уголовных производств в полном объеме информировать общественность и представителей СМИ о результатах расследования.

Вместе с тем, Шокин напомнил, что уже функционирует Реестр производств о преступлениях во время Революции достоинства, и еще раз обратился к общественности с просьбой любым удобным способом сообщать о фактах, касающихся расследования преступлений, совершенных во время Революции достоинства.

Во время совещания были заслушаны отчеты отдельных областных прокуроров, по результатам которых генеральный прокурор отметил определенные сдвиги на этом направлении работы, подчеркнув, что обязательным требованием общества к расследованию этих уголовных производств является качество расследования. «Вместе с обществом надо доводить до логического завершения все уголовные производства, касающиеся Революции достоинства», - резюмировал Шокин.