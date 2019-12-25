ВАС оставил под стражей экс-заместителя министра Грымчака

Бывший чиновник может выйти на свободу под почти два миллиона гривень залога.

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Грымчаку продлили срок содержания под стражей на 53 дней (до 14 февраля 2020 года включительно) с альтернативой внесения залога в сумме 1,9 млн грн ($81 тыс).

В ВАКС напомнили, что экс-заместителя министра и его помощника подозревают в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины. Ему грозит тюремное заключение от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, подозреваемые требовали более $1 млн за предоставление определенных услуг.

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Напомним, действия экс-заместителя министра квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Вечером 14 августа сотрудники СБУ и НАБУ задержали на части взятки в 480 тыс. долларов США Юрия Грымчака. В ГПУ говорят, что дело касается взятки за влияние на суд и Минкультуры. Общая сумма взятки должна была быть 1,1 млн долларов.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Грымчака задержали с его якобы "помощником". В него на месте задержания нашли соответствующие визитки. Впрочем в МинВОТ впоследствии заявили, что дело с задержанием и взяткой не касается деятельности их ведомства. А должности помощника заместителя министра в них вообще нет. Задержанным оказался шурин Грымчака Игорь Овдиенко.

По словам адвокатки Грымчака, у ее подзащитного правоохранители изъяли собственные средства. А вместо полмиллиона долларов "были календарики".

Суд принял сторону обвинения и постановил арестовать Грымчака сроком на 60 дней. Вместе с тем ему назначено меньший залог, чем хотела прокуратура – 6 млн грн вместо 12,5 млн грн. В случае ее внесения, Грымчак будет обязан носить электронный браслет, не отлучаться с места проживания без разрешения следователя, являться на все следственные действия и воздержаться от общения со свидетелями по делу. Сам подозреваемый отрицал возможность побега и настаивал, что не обладает значительными доходами для уплаты залога.

Деснянский суд Чернигова также избрал меру пресечения Игорю Овдиенко, шурину Грымчака. Суд арестовал Овдиенко на два месяца с правом внесения залога в размере 4 млн грн (прокуроры просили 12,5 млн грн).

Несколько дней назад судья ВАКС уменьшил в три раза размер залога Грымчаку - с 5 млн 999 тыс. 283 грн до 1 млн 999 тыс. 761 грн.