В декларации закрепят перспективу безвизового режима для Украины в случае выполнения необходимых критериев - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что в совместной декларации саммита «Восточного партнерства» для Украины будет закреплена перспектива безвизового режима в случае выполнения необходимых критериев и позиция относительно нерушимости территориальной целостности.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Риге перед началом пленарного заседания саммита «Восточного партнерства».

"Разговор был очень гармоничным, и мы достигли договоренностей. Будет совместная декларация, в которой все согласились, что территориальная целостность всех стран должна уважаться, и будет четкая перспектива для безвизового режима до конца этого года, если будут выполнены необходимые критерии", - сказала Меркель.