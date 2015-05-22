В декларации закрепят перспективу безвизового режима для Украины в случае выполнения необходимых критериев - Меркель
Меркель заявила, что Украина получит перспективу безвизового режима уже до конца 2015 года, если выполнит необходимые для этого условия.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что в совместной декларации саммита «Восточного партнерства» для Украины будет закреплена перспектива безвизового режима в случае выполнения необходимых критериев и позиция относительно нерушимости территориальной целостности.
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Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в Риге перед началом пленарного заседания саммита «Восточного партнерства».
"Разговор был очень гармоничным, и мы достигли договоренностей. Будет совместная декларация, в которой все согласились, что территориальная целостность всех стран должна уважаться, и будет четкая перспектива для безвизового режима до конца этого года, если будут выполнены необходимые критерии", - сказала Меркель.