Порошенко рассказал об условиях введения безвизового режима в 2016 году

Об этом во время открытия Рижского саммита отметил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы приняли декларацию с Европейской народной партией, и я полностью этим доволен. Это сильный сигнал и политическое решение, что касается экономической поддержки, политической поддержки... конкретных критериев, которым должна соответствовать Украина для либерализации визового режима, и которые мы должны достичь к ноябрю, к окончательной оценочной миссии ", - отметил президент.

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Петр Порошенко также подчеркнул, что в таком случае безвизовый режим может быть введен уже в 2016 году.