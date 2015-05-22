Польша не должна становиться врагом России - Коморовский

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время теледебатов со своим главным конкурентом на президентских выборах Анджеем Дудой.

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"Не надо себя ставить в роли врага России или президента РФ, но надо видеть глубокое, плохое изменение в российской политике. С мягкой политики сотрудничества Россия перешла к конфронтации не с Польшей, а с целым западным миром - с США, ЕС. Это видно в Украине, где продолжается противостояние", - сказал Коморовский, отвечая на вопрос, как строить отношения с Россией в условиях ее агрессии против Украины.

По словам президента, Польша является частью западного мира и совместно с ним делает все для того, чтобы заставить РФ изменить свою политику, в том числе посредством санкций и поддержки проевропейского пути Украины.

Как отметил Коморовский, Польша, как и другие государства, в случае изменения российской политики, должна стремиться к сотрудничеству с ней. "Для Польши (Россия) является безопасной тогда, когда нет имперских стремлений, если хочет модернизироваться. Собственно, такая Россия нам нужна. Нельзя делать себя врагом России. Мы должны быть той частью западного мира, которая лучше Россию знает и знает, как ее лучше всего остановить", - сказал Коморовский.

Как сообщал УНИАН, Коморовский в первом туре президентских выборов набрал на 1% меньше голосов, чем кандидат от оппозиции Дуда.

Второй тур выборов состоится 24 мая.