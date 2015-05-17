Кандидат в президенты Польши выступил за создание в стране военных баз НАТО



Об этом он заявил 17 мая во время дебатов с участием действующего польского лидера Бронислава Коморовского, который баллотируется на второй срок, передает ТАСС.

”До саммита НАТО в Варшаве в 2016 году мы должны требовать дополнительные гарантии безопасности в виде инфраструктуры НАТО и военных баз. Это было бы действительным укреплением наших позиций”, - сказал Дуда.

По его словам, ранее восточной границей НАТО, где располагались базы альянса, была Западная Германия.

”Теперь это не граница НАТО, сейчас она у нас. Эти базы хотя бы частично должны быть у нас”, - добавил Дуда.

Кандидаты обсудили также ситуацию в Украине. По словам Коморовского, украинский вопрос ”имеет ключевое значение для безопасности Польши”.

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”Мы можем помогать Украине в сохранении независимости, так как это наш национальный интерес”, - сказал он. Коморовский напомнил, что Польша поддерживает реформы в Украине как в сфере органов местного самоуправления, так и в области обороны. Однако в отправке польских солдат на Украину сейчас ”необходимости нет”, сказал действующий президент.

”Главное - реализация стратегических интересов Польши. В наших интересах - Украина в ЕС, и не в наших интересах - война в Донбассе”, - указал Дуда, призвав действовать в украинском вопросе через ЕС и НАТО.

Как сообщал УНИАН, первый тур президентских выборов в Польше прошел 10 мая. Никому из кандидатов не удалось набрать 50% голосов, поэтому 24 мая состоится второй тур голосования.

Коморовский в первом туре проиграл Дуде 1%.