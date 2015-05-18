Кандидат в президенты Дуда заявил, что Польша должна поддерживать Украину

Как передает корреспондент УНИАН в Варшаве, об этом Анджей Дуда сказал во время первых теледебатов с действующим президентом Польши Брониславом Коморовским.

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"Сегодня, когда мы говорим об отношениях с Украиной, в наших интересах, чтобы Украина стала членом ЕС, и не в наших интересах, чтобы в Украине была война. В рамках деятельности по завершению этого конфликта и прекращения агрессии в Украине мы должны действовать в формате ЕС и НАТО", - сказал он.

Бронислав Коморовский посвятил украинскому вопросу больше времени, чем его оппонент, и заявил, что для эффективной поддержки Украины на международной арене необходимо политическое согласие внутри самой Польши.

"Условием эффективной внешней политики является национальное согласие. Ваша группа (оппозиционная партия PiS) часто ломает это правило, атакуя не только польскую внешнюю политику", - сказал он, обращаясь к Анджею Дуде.

Президент Польши назвал ситуацию в Украине ключевой для безопасности Польши и напомнил о реформах, которые помогает реализовывать польская сторона украинцам, в том числе в оборонной сфере.

"Польша является проверенным партнером и союзником Украины, но не настолько, чтобы направлять польских солдат на войну на Донбасс", - сказал он, но призвал "не блокировать возможности результативной поддержки украинской системы обороны, если будет такая необходимость". "Сегодня, к счастью, такой необходимости нет", - подчеркнул Бронислав Коморовский.

"Мы не можем быть более проукраинскими, чем сами украинцы, но можем Украине помогать поддерживать независимость, потому что это в наших национальных интересах", - сказал Бронислав Коморовский.

Как сообщал УНИАН, кандидат от оппозиционной партии PiS Анджей Дуда в первом туре президентских выборов опередил Коморовского, набрав на 1% больше голосов избирателей. Второй тур выборов состоится в воскресенье, 24 мая.