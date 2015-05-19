Коморовский вышел в лидеры президентской гонки в Польше - опрос

Действующий президент Польши Бронислав Коморовский лидирует в рейтинге избирательных симпатий поляков перед вторым туром президентских выборов, который состоится в ближайшее воскресенье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Millward Brown SA для Faktów TVN и TVN24.

За действующего главу государства готовы проголосовать 47% избирателей, в то время как за кандидата от наибольшей оппозиционной партии Анджея Дуду - 44%.

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9% избирателей еще не решили, за кого будут голосовать во втором туре.

Польские СМИ отмечают, что рейтинг Коморовского вырос после удачных телевизионных дебатов с Дудой.

Как сообщал УНИАН, в первом туре выборов президента Польши Дуда набрал на 1% больше голосов чем действующий глава государства, которому накануне голосования предсказывали уверенную победу над оппозиционером.