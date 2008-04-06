В Полтавской области улицы избавляются от советских названий и памятников Ленину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации, в настоящее время в области достаточно улиц, бульваров, скверов, названных именами функционеров тоталитарного коммунистического режима и организаторов Голодомора. Поэтому руководство области поставило задачу "...восстановить историческую справедливость, увековечить героев украинской нации вместо ее палачей", - отмечается в сообщении.

Так, к примеру, в Глобинском районе парк в селе Гриньки назван в честь поэта и политзаключенного Василия Стуса, в селе Тимошовка – в честь лидера украинского освободительного движения Ярослава Стецько. В Тахтаулово, Рассошенцах, Гожулах Полтавского района появились улицы поэта, ученого, члена Организации украинских националистов Олега Ольжича. В последнем селе отныне есть улицы имени основателя и многолетнего лидера Народного руха, Героя Украины Вячеслава Черновола, а также известного историка Дмитрия Багалия.

В Семеновском районе области предусмотрено демонтировать все памятники Владимиру Ленину, имеющиеся на его территории.