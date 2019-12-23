В Кремле отреагировали на слова Путина о поставках танков и артиллерии на оккупированный Донбасс

19 декабря президент России Владимир Путина заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался разъяснять слова Владимира Путина о поставках танков и артиллерии на оккупированные территории Донбасса.

Отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ, мог бы он разъяснить слова Путина о том, что танки и артиллерию на Донбасс поставляют страны, которые «симпатизируют» псевдогосударственным образованиям «ЛНР» и «ДНР», в частности, какие государств это делают, Песков сказал: «Нет, я не мог бы здесь дать какие-то уточнения».

Читайте такжеЛавров: РФ будет "жестко" отстаивать права "русскоязычных" в Украине и готова быть "посредником" по Донбассу

На вопрос УНИАН, имел ли Путин ввиду Россию, как поставщика военной техники, Песков сказал: «Мне нечего добавить к тому, что сказал президент. Я не могу что-то здесь уточнить».

Как сообщал УНИАН, 19 декабря президент России заявил, что российские боевики на Донбассе получают военную технику из стран, которые "им симпатизируют".

"Что касается вывода иностранных войск - там нет иностранных войск, там есть местные силы самообороны - они состоят из местных жителей", - сказал Путин.

"Мне все время задают вопрос: откуда у них танки, тяжёлая артиллерия? Послушайте, во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия, причём с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда это? Видимо, от тех структур и государств, которые им симпатизируют, но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на то вообще внимание", - добавил Путин.