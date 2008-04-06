«Пора» выдвинула Каськива в мэры Киева, но он об этом не знает

Киевская городская организация гражданской партии «Пора» выдвинула кандидатуру своего председателя Владислава Каськива в мэры Киева. Такое решение приняли делегаты городской организации на конференции в воскресенье, информирует "Главред" со ссылкой на Українські Новини.

Перед голосованием за кандидатуру Каськива председатель горорганизации, депутат Киевсовета Сергей Рудык сказал, что политсовет партии изначально рассматривал два варианта возможного участия партии в выборах мэра Киева.

Один из них — это поддержка единой кандидатуры в мэры Киева, выдвинутой блоками Юлии Тимошенко и «Наша Украина — Народная самооборона», а второй — выдвижение своего кандидата. Однако, учитывая затягивание процесса выдвижения единого кандидата, политсовет «Поры» решил, что партии необходим свой кандидат.

Проголосовав за кандидатуру Каськива, горорганизация решила уведомить его о принятом решении, чтобы выяснить позицию самого Каськива. В случае самоотвода Каськива горорганизация может пересмотреть свое решение на втором этапе конференции, который состоится 11 апреля.

Кроме того, на конференции в воскресенье «Пора» определила принципы формирования списка кандидатов в депутаты Киевсовета от партии. При этом сам список будет обсуждаться и утверждаться также 11 апреля. Вместе с тем «Пора» приняла принципиальное решение самостоятельно участвовать в выборах Киевсовета, а не блокироваться с кем-либо.