Пристайко назвал преимущества поездок в Россию по загранпаспорту (видео)

По словам министра, поездки исключительно по загранпаспорту в РФ дают дополнительные гарантии.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал изменения в порядке выезда украинцев в РФ, по которым выезд будет возможен только по загранпаспорту.

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По его словам, нововведение уменьшит очереди, ускорит контроль и сделает путешествия более надежными.

«Выезд по загранпаспорту дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, которые нарушили украинский закон. Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем», – отметил он в Twitter.

По словам Пристайко, поездки исключительно по загранпаспорту в РФ дают дополнительные гарантии.

«Потеря старой аналоговой "книжечки" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов», – подчеркнул министр.

Начиная с 1 марта, порядок выезда в РФ будет усовершенствована: после 1 марта - меньше очередей, быстрый контроль, надежнее путешествие. Мой комментарий. pic.twitter.com/oEhKKUMt9X — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 21, 2019

Выезд за загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, которые нарушили украинский закон. Отныне пограничники быстрее и без помех получат полную картину о том, кто оставляет наше государство и с чем. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) December 21, 2019

Напомним, С 1 марта 2020 года для въезда на территорию России украинцам понадобится загранпаспорт.

Соответствующее решение правительства предусматривает приостановление действия положений соглашений с РФ, заключенных еще до начала вооруженной агрессии, которые позволяли пересечение границы на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении для лиц до 16 лет.