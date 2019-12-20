Грымчака оставили под стражей, но уменьшили залог

Судья частично удовлетворил ходатайство адвоката и уменьшил размер залога с 5,9 миллиона гривень до почти 2 миллионов.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку.

Об этом говорится в сообщении Судебной власти.

Однако судья частично удовлетворил ходатайство адвоката, и уменьшил размер залога более 6 миллионов гривень до почти 2 миллионов.

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Заседание провели в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в СИЗО Чернигова.

Как сообщал УНИАН, 14 августа правоохранители задержали Грымчака и его «помощника» Игоря Овдиенко при получении 480 тыс. долларов взятки.

По данным следствия, в целом задержанные требовали от предпринимателя 1,1 млн долларов за якобы содействие в принятии решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

15 августа Грымчаку и Овдиенко было сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса. 16 августа Деснянский районный суд Чернигова назначил Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. 8 октября Печерский районный суд Киева продлил его содержание под стражей до 14 ноября.

В конце октября Грымчаку и Овдиенко изменили подозрение с мошенничества на злоупотребление влиянием (ч. 3 ст. 369-2) УК Украины.

14 ноября Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца срок содержания под стражей бывшего заместителя министра Грымчака.