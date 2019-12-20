За 20 дней работы в Укроборонпроме Найем "разбогател" на 310 тысяч гривень - СМИ

За 20 дней работы он заработал ½ от всего дохода за 9 месяцев 2019 года, сообщается на сайте dubinsky.pro.

Бывший народный депутат и действующий заместитель генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем, который был назначен на данную должность 11 ноября 2019 года, уже успел заработать за три недели 310 тыс гривен.

Об этом говорят изменения об имущественном состоянии, которые были внесены в его декларацию 11 декабря 2019 года, сообщает dubinsky.pro.

Согласно декларации Найема за 2018 год, он имеет в собственности часть квартиры (20%) в Киеве, а также автомобиль Honda Accord 2008 года выпуска, купленный в 2016-ом за 364 тыс гривен.

Доход Наема за прошлый год, включая зарплату депутата (в т.ч. возмещение), гонорары, роялти составили 1,075 млн гривен. Тогда он имел наличные сбережения в размере 10 тыс. гривен и на счетах банков — 35,6 тыс. гривен.

Его доход за 2019 год, включая зарплату депутата (в т.ч. возмещение) и по совместительству, дополнительное благо — составили 630 тыс. гривен.

"Очевидно, что у Найема произошел карьерный и финансовый рост, ведь за 20 дней работы он заработал ½ от всего дохода за 9 месяцев 2019 года", - говорится в материале.