Рада сегодня собирается денонсировать соглашения между Украиной и РФ

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, эти соглашения касаются транзита через территорию Украины воинских формирований РФ, которые временно находятся на территории Молдовы; взаимной охраны секретной информации; сотрудничества в области военной разведки.

Также будет рассматриваться законопроект о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте.

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Кроме того, будет рассматриваться ряд законопроектов, касающихся органов внутренних дел, прокуратуры, Национальной полиции, муниципальной стражи и бюро расследований.