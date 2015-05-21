Рада сегодня собирается денонсировать соглашения между Украиной и РФ
10:38, 21 мая 2015Политика
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Сегодня Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов о денонсации соглашений между правительством Украины и правительством России.
Будет рассматриваться ряд законопроектов, касающихся органов внутренних дел / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, эти соглашения касаются транзита через территорию Украины воинских формирований РФ, которые временно находятся на территории Молдовы; взаимной охраны секретной информации; сотрудничества в области военной разведки.
Также будет рассматриваться законопроект о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте.
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Кроме того, будет рассматриваться ряд законопроектов, касающихся органов внутренних дел, прокуратуры, Национальной полиции, муниципальной стражи и бюро расследований.
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