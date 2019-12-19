Убийство Шеремета: суд завтра рассмотрит апелляции на арест подозреваемых Антоненко и Кузьменко

Ранее адвокат заявил, что будет просить апелляционный суд отменить постановление Печерского райсуда Киева, которым Юлия Кузьменко взята под стражу и не избирать ей никакой меры пресечения.

Апелляционную жалобу на содержание под стражей подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко суд рассмотрит завтра, 20 декабря в 9:30.

Об этом сообщил его адвокат Константин Татарченко на своей странице в Facebook.

"Звонили из Апелляционного суда. Рассмотрение жалобы на постановление судьи Вовка в отношении Андрея Антоненко назначено на завтра на 9.30. Председательствующий судья - Присяжнюк", - написал адвокат.

Суд завтра в 10.45 рассмотрит апелляционную жалобу на содержание под стражей Юлии Кузьменко, которая подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил адвокат Кузьменко Владислав Добош.

По его словам, рассмотрение апелляционной жалобы на решение Печерского райсуда Киева о содержании Кузьменко под стражей назначено в Киевском апелляционном суде на завтра на 10.45.

Ранее Добош заявил, что будет просить апелляционный суд отменить постановление Печерского райсуда Киева, которым Кузьменко взята под стражу и не избирать ей никакой меры пресечения, поскольку, по мнению адвоката, врач никоим образом не причастна к убийству Шеремета.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пять человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь и супругов добровольцев Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко. Подозрения вручили Кузьменко, Антоненко и Дугарь.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

13 декабря суд избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а Кузьменко - в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года. Ночью 14 декабря суд постановил арестовать на 2 месяца Антоненко.

18 декабря стало известно, что Антоненко воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины (отказаться давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников), из-за подозрений в предвзятости следователей.

По словам его адвоката, он находится в изоляторе временного содержания, его до сих пор не перевели в СИЗО.