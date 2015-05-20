Контактная группа по Донбассу проведет встречу с боевиками 22 мая в Минске
16:19, 20 мая 2015Политика
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Встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей так называемых ДНР и ЛНР состоится 22 мая в Минске.
REUTERS
Об этом сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы, который является представителем Украины в контактной группе, Дарка Олифер на своей странице в Facebook.
На встрече планируется обсудить первые результаты работы тематических подгрупп.
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«Напомню, что 14 мая состоялось заседание экономической подгруппы, 19 мая – подгрупп по гуманитарным вопросам и вопросам безопасности, а на 22 мая запланирована встреча подгруппы по политическим вопросам», - написала Олифер.
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