В Минске началась встреча контактной группы по Донбассу

Об этом сообщает министерство иностранных дел Беларуси в "Tвиттере". "В Минске началась встреча трехсторонней контактной группы по Украине", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, трехсторонняя контактная группа по Донбассу в составе представителей Украины, ОБСЕ и РФ на встрече с представителями боевиков 6 мая в Минске планирует сформировать 4 подгруппы для выполнения положений минских договоренностей.

"Основная задача встречи – запустить работу подгрупп по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным составляющим минского соглашения. Координаторами этих подгрупп будут представители ОБСЕ", - отмечала пресс-секретарь бывшего президента Леонида Кучмы, который является представителем Украины в контактной группе, Дарка Олифер.

Украину в рабочих подгруппах трехсторонней контактной группы будут представлять Владимир Горбулин, Евгений Марчук, Ирина Геращенко и Игорь Веремий.