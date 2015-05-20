Судьи являются заложниками отсутствия законов о порядке проведения митингов - глава ВАСУ

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель Высшего административного суда Александр Нечитайло.

По его словам, на сегодняшний день судьи, принимая решение разрешить или запретить ту или иную массовую акцию, вынуждены руководствоваться только общим принципом свободы массовых собраний, задекларированным Конституцией, и аргументами сторон во время судебного заседания.

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Нечитайло убежден, что изменить ситуацию может только принятие закона, содержащего четкий перечень оснований, при которых судья имел бы право запретить ту или иную массовую акцию по иску органов власти.

“Мы повторно хотим поставить перед нашим законодательным органом вопрос о принятии соответствующего закона, поскольку в настоящее время мы, судьи, руководствуемся только нормой Конституции, несмотря на то, что в 2012 году Европейский суд по правам человека подчеркнул, что Украина должна срочно принять такой закон. Этот закон крайне необходим, поскольку судьи, рассматривая дело о запрещении митингов, по сути, являются заложниками отсутствия законодательства. Судье, решая вопрос, приходится взвешивать аргументы “за” и “против”, не имея закона, на который он мог бы опереться”, - сказал Нечитайло.

Кроме того, он рассказал, что на сегодняшний день временная специальная комиссия, созданная для расследования дел, по которым судьи принимали незаконные решения в отношении участников Майдана, вынесла три решения в отношении судей административных судов о том, что в их действиях есть признаки нарушения присяги.

Между тем, Нечитайло считает, что в свое время эти судьи стали заложниками отсутствия законодательства, регулирующего порядок проведения митингов: “По трем судьям спецкомиссия рассмотрела дела. Далее заключение комиссии будет рассматривать Высший совет юстиции. Это судьи административных судов Киева первой и апелляционной инстанции”.