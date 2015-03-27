Собрание судей ВАСУ приняло отставку председателя суда Нечитайло

Соответствующее заявление было рассмотрено сегодня на собрании судей ВАСУ в Киеве. Согласно действующему законодательству, и.о. председателя суда стал старший по стажу работы судьи Дмитрий Липский.

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Выступая перед коллективом ВАСУ, Александр Нечитайло пояснил, что с завтрашнего дня вступает в силу новый закон о судоустройстве и статусе судей, который определяет целый ряд положений, в том числе порядок избрания председателя суда. По словам Нечитайло, срок его полномочий истекает в июне этого года. "А значит, планировать свою работу на два месяца нецелесообразно, поэтому новый председатель суда сможет уже планировать свою работу", - сказал Александр Нечитайло, добавив, что именно по этой причине, а не каким-то другим, он принял соответствующее решение.

Он отметил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру во второй раз на должность главы ВАСУ, но не будет возражать, если его кандидатура будет предложена.