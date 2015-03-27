Собрание судей ВАСУ приняло отставку председателя суда Нечитайло

10:12, 27 марта 2015
Политика
1015

Собрание судей Высшего административного суда Украины (ВАСУ) приняло заявление председателя суда Александра Нечитайло о сложении полномочий.

ВАСУ отправил в отставку Нечитайло / veroyatno.com.ua

Соответствующее заявление было рассмотрено сегодня на собрании судей ВАСУ в Киеве. Согласно действующему законодательству, и.о. председателя суда стал старший по стажу работы судьи Дмитрий Липский.

Читайте такжеГлава ВАСУ Нечитайло подал в отставку

Выступая перед коллективом ВАСУ, Александр Нечитайло пояснил, что с завтрашнего дня вступает в силу новый закон о судоустройстве и статусе судей, который определяет целый ряд положений, в том числе порядок избрания председателя суда. По словам Нечитайло, срок его полномочий истекает в июне этого года. "А значит, планировать свою работу на два месяца нецелесообразно, поэтому новый председатель суда сможет уже планировать свою работу", - сказал Александр Нечитайло, добавив, что именно по этой причине, а не каким-то другим, он принял соответствующее решение.

Он отметил, что не намерен выдвигать свою кандидатуру во второй раз на должность главы ВАСУ, но не будет возражать, если его кандидатура будет предложена.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter