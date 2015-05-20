Вместо проведения реформ правительство пугает западных кредиторов неплатежеспособностью Украины - депутат

Властям следовало бы объяснить людям, что худшее, что может ожидать Украину – это паника, очереди у обменников и вторая серия сметания с полок супермаркетов круп и масла.

Об этом заявил лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

"В Сети поползли слухи о дефолте. В понимании наших людей, это то же самое, что голод и армагеддон, хотя на самом деле это вопрос, который касается ограниченного количества людей на этой планете", - говорит депутат.

Он считает, что социальный армагеддон наступит тогда, когда к этому приложат руку некоторые политики, которые из всех ток-шоу будут призывать людей скупать соль и "рыть землянки".

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Депутат предполагает, что если этого не произойдет, то в сухом остатке, дефолт – это объяснение международным кредиторам о возможности погашения задолженности.

«Но, конечно, и этих проблем у нас никогда бы не было, если бы весь прошлый год был потрачен на реформы и остановку падения экономики. Так как этого сделано не было, единственное, что остается в арсенале правительства – пугать наших западных кредиторов неплатежеспособностью Украины», - убежден Балога.