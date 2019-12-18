Осужденного оккупантами в Крыму украинца Давыденко доставили в колонию в Саратове

В июне в так называемый «Верховный суд» в оккупированном Крыму приговорил украинца к 10,5 годам колонии по статье о шпионаже.

Осужденного в России за «шпионаж» гражданина Украины Константина Давыденко доставили в исправительную колонию в Саратове (РФ). Об этом Крымской правозащитной группе сообщила адвокат Ольга Динзе. Читайте такжеУкраинскому "шпиону" дали в России 7 лет По ее данным, Давыденко для отбывания "наказания" доставлен в исправительную колонию строгого режима (ИК-10) в российский Саратов. Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2018 года в оккупированном Симферополе ФСБ РФ задержала Давыденко за то, что он якобы передавал украинским спецслужбам составляющие государственную тайну сведения. ФСБ РФ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 276 Уголовного кодекса России (шпионаж). 12 февраля Лефортовский райсуд Москвы арестовал Давыденко. 6 июня 2019 года так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму приговорил его к 10,5 годам колонии строгого режима. 15 октября Верховный суд РФ сократил срок лишения свободы до 7 лет колонии строгого режима.

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