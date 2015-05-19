Обыкновенное варварство

Сегодня утром по пути на работу на подходе к столичной станции метро «Политехнический институт» не увидел будочку сапожника. Ту, которая стояла, никому не мешая прижавшись к забору лицея десятки лет, давая работу мастеру по ремонту обуви и починенную обувь жителям моего квартала.

Точнее увидел, что от нее остались руины. Часть разрушенной стены и какие-то разбитые вещи на каменном полу оказались последствием не терракта, а были результатом работы очумелых рук коммунальных работников Шевченковского района. Соседи по двору сказали, что этот акт варварства был произведен под надзором двух милиционеров, которые охраняли ретивых чиновников. Разрушив половину будочки чиновники и правоохранители отбыли совершать добрые дела в других местах. Вопрос, что будет с остатками разрушенной конструкции, сломанными вещами и недочиненными туфлями законопослушных киевлян повис в воздухе без ответа.

Как и вопрос, зачем этот акт неоправданной жестокости и варварства в центре европейской столицы?

Адресую его не районным чиновникам, работникам Киевзеленбуда и даже не избранному по Шевченковскому району в качестве альтернативы Пилипишину свободовцу Юрию Левченко. В парламенте этот народный избранник сфокусирован на изобличении коррупции в высших эшелонах власти, ему не до защиты интересов избирателей своего округа.

Вопрос к народному мэру Виталию Кличко, который 25 мая отметит годовщину пребывания на посту главы Киевской городской государственной администрации. Именно вы, Виталий Владимирович, начали крестовый поход против малых архитектурных форм и поэтому должны понимать все последствия своей инициативы.

В начале лета 2014 года мэр заявил о необходимости разобраться с 20 тысячами столичных МАФов, часть которых подлежит снесению, так как загораживает подходы к станциям подземки. В феврале 2015 года Киевзеленбуд открыл «горячую» телефонную линию по борьбе с этими малыми сооружениями.

К лету идея борьбы с МАФами трансформировалась в снесение киоска обувщика, который стоял много лет приткнувшись к забору лицея «Универсум» (Политехнический переулок, 3–а).

Понимаю, что это может быть форма саботажа муниципальных чиновников, которые пытаются довести до абсурда «правильную» идею шефа. Но на то и существуют у капитана лейтенанты, чтобы следить за четким выполнением команд. Или мы чего-то не знаем, и такая команда «полный фас» действительно существует?

Ни я, ни мои соседи по району не находят разумных аргументов разрушению этой маленькой обувной мастерской. Сооружение занимало порядка 8 квадратных метра и стояло на забетонированной площадке десятки лет. То есть после его разрушения траву там уже Киевзеленбуду не посадить. Никаких стратегических проходов не загораживало.

Я уже не говорю, что хозяин мастерской платил налоги в бюджет и делал отчисления в Пенсионный фонд страны. А сейчас это рабочее место дававшее немалую пользу киевлянам уничтожено!

Допускаю, что ретивые чиновники в качестве аргумента в пользу уничтожения очередного МАФа могут назвать отсутствие или неправильное оформление каких-то документов этим несчастным обувщиком.

Но, возможно, стоит обратить внимание «народного» мэра и его чиновничей армии, что европейская столица отличается от азиатской тем, что жители участвуют в обустройстве городского пространства. А избранные на выборах лица спрашивают земляков о том, какие элементы этого жизненного пространства нужны, а от каких можно отказаться. И всеми силами помогают своим жителям, защищая интересы каждого из них. В том числе, путем помощи в оформлении документов.

Киевляне восклицают: неужели в городе нет больше первоочередных проблем, чем разрушать полезные для города рабочие места? Залатайте ямы на подъездах к нашим домам, организуйте там, где нужно освещение темных улиц и переулков. И много чего полезного еще можно сделать для Киева. Если, конечно, хотеть.

И понятное дело, такие чиновники не могут действовать как отряд хунвейбинов, выполняющих «задание партии и правительства» невзирая на обстоятельства и лица. Это - лица ваших земляков, Виталий Владимирович. Именно они доверили вам управлять нашим любимым городом, но это доверие не вечно и полностью зависит о Вас и действий вашей команды.

Юрий Куликов