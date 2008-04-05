Кличко предлагает Катеринчуку снять свою кандидатуру

Народный депутат Украины (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”), лидер Европейской партии Николай КАТЕРИНЧУК уже сегодня может начать процесс объединения демократических сил в столице, сняв свою кандидатуру, выдвинутую на должность мэра Киева.

Так в Блоке Кличко прокомментировали обращение народного депутата создать общий блок для участия в выборах в горсовет, сообщила УНИАН пресс-секретарь Блока Виталия Кличко Марьяна ПОЧТАР.

Она напомнила, что Блок Виталия Кличко неоднократно призывал демократические силы начать консолидацию усилий вокруг досрочных выборов в Киеве и приветствует то, что Н.КАТЕРИНЧУК откликнулся на это предложение.

Однако Блок Кличко особенно отмечает, что для победы на киевских выборах нужна команда настоящих профессионалов, способных воплотить Стратегию развития Киева. Возглавить такую команду должен кандидат, которому киевляне доверяют больше всего.

Блок Кличко призывает кандидатов в мэры не играть на руку нынешнему городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, потому что «нынешняя коррумпирована власть, в первую очередь, заинтересована в распылении голосов киевлян, которые намерены поддержать демократические силы». Поэтому настоящим доказательством беспокойства о судьбе столицы станет укрощение своих собственных амбиций для выигрыша киевлян, убеждены в Блоке Кличко.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Н.КАТЕРИНЧУК обратился ко всем представителям демократических сил и лично к Виталию КЛИЧКО с предложением создать единый блок для участия в досрочных выборах в Киевский городской совет.

“Предлагаю всем, кто хочет покончить с эрой коррумпированных бюрократов, подкупа киевлян и пустых обещаний объединиться в единый избирательный блок. Совместив наши усилия, мы создадим демократическое большинство в будущем Киевсовете, которое будет способствовать действительному обновлению киевской власти и реальному контролю за ее работой”, – говорится в заявлении.

Н.КАТЕРИНЧУК подчеркнул, что с этим предложением он обращается в первую очередь к В.КЛИЧКО.