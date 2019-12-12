Зеленский не договаривался сохранить кресло за Аваковым в случае раскрытия убийства Шеремета

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что "ни один порядочный человек никаких договоренностей на крови не делает".

Президент Владимир Зеленский заявил, что не договаривался с министром внутренних дел Арсеном Аваковым о сохранении его в должности в случае раскрытия дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге с участием министра внутренних дел Арсена Авакова и других правоохранителей по расследованию убийства Шеремета, отвечая на вопросы представителей СМИ.

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"У нас серьезное дело - убийство Павла Шеремета. Я думаю, что не только я, но и ни один порядочный человек никаких договоренностей на крови не делает", - подчеркнул президент.

В свою очередь Аваков отметил, что имел только одну договоренность - "работать честно".

"Я не думаю, что сейчас место обсуждать политические слухи, но очень серьезно могу вам сказать, что у меня есть одна договоренность - работать честно и, главное, чтобы комфортно. Других нет. И не факт, что после этого дела и еще ряда завершенных дел мне не захочется попросить об отставке", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

Сегодня, 12 декабря, в полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пятерых человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супруги Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.