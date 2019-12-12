Убийство Шеремета: фигурантами могут стать те, кто оказывал "системное сопротивление" в расследовании

В полиции знают, кто именно тормозил расследование дела.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко не исключает, что некоторые из тех лиц, которые оказывали сопротивление в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, в будущем станут фигурантами расследования.

Читайте также"Сакральная жертва»: подозреваемые в убийстве Шеремета хотели украсть детей волонтерки Зверобой - следствиеКак передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«Хочу подтвердить, что в течение следствия на определенных этапах действительно оказывалось системное сопротивление. У нас есть понимание, кто это делал. Не исключаю, что в будущем некоторые из этих лиц будут фигурантами расследования», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 декабря, первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль заявил, что в причастности к убийству Шеремета следствие подозревает пять человек: Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко.

По данным следствия, Дугарь осуществляла разведку вблизи места совершения преступления, у Кузьменко и Антоненко были выключены телефоны в ночь перед убийством Шеремета, а Владислав Грищенко является специалистом по минно-взрывному делу и фигурирует в деле о покушении на убийство с помощью взрывного устройства другого лица.