В Национальном антикоррупционном бюро будут работать 243 детектива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге в Киеве.

«Что касается количества, на сегодняшний день в подразделении детективов предусмотрено 255 единиц, из них 12 должностей руководящего состава, все остальные, это 243 должности, это детективы», - отметил он.

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«Я целенаправленно минимизировал количество руководящих должностей для того, чтобы не было лишней бюрократии и люди могли работать максимально эффективно», - пояснил Сытник.