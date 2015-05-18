В Национальном антикоррупционном бюро будут работать 243 детектива
16:51, 18 мая 2015Политика
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Сытник рассказал о подразделении детективов в антикоррупционном бюро.
Сытник отметил, что целенаправленно минимизировал количество руководителей / Фото УНИАН
В Национальном антикоррупционном бюро будут работать 243 детектива.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник на брифинге в Киеве.
«Что касается количества, на сегодняшний день в подразделении детективов предусмотрено 255 единиц, из них 12 должностей руководящего состава, все остальные, это 243 должности, это детективы», - отметил он.
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«Я целенаправленно минимизировал количество руководящих должностей для того, чтобы не было лишней бюрократии и люди могли работать максимально эффективно», - пояснил Сытник.
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